Северная Корея находится на пути достижения за несколько месяцев поставленной Пхеньяном цели - осуществлению ядерного ракетного удара по США, заявил 19 октября директор ЦРУ Майк Помпео.
«Сейчас они достаточно близки по своим возможностям, что с точки зрения политики США означает, что мы должны вести себя так, будто находимся на пороге достижения этой их цели», - сказал Помпео в Вашингтоне, сообщает Радио Свобода.
Но он заявил о разнице между способностью запустить одну баллистическую ракету с ядерной боеголовкой и возможностями создания большого количества атомных боезарядов и их носителей, а также развития ядерного арсенала.
Выступая позже на том же форуме в Вашингтоне, советник по вопросам национальной безопасности президента США Герберт Раймонд МакМастер сказал: «Мы участвуем в гонке, чтобы решить эту проблему без военных действий».
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что если Америка использует силу против Северной Кореи, то это будет «разрушительным» для Пхеньяна.
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