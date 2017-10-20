За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 15 раз нарушили режим тишины, в результате боевых действий потерь среди укркаинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«В районе проведения АТО конце прошлых суток обстановка не претерпела существенных изменений. В целом российско-оккупационные группировки уменьшили количество обстрелов, но и в дальнейшем основная активность врага фиксируется на донецком направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вечером боевики дважды в течение нескольких часов обстреливали из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям украинских войск близ шахты Бутовка. Начиная с 19:00 и почти до полуночи, противник из разных видов гранатометов и пулеметов обстреливал защитников Авдеевки. Из этого же оружия оккупанты вели огонь в районе Верхнеторецкого.

На приморском направлении пророссийские наемники вечером дважды применяли автоматические и противотанковые гранатометы на подступах к Водяному. Также под вражеским огнем из крупнокалиберных пулеметов оказались защитники Гнутово.

На луганском направлении зафиксирован лишь один обстрел. Около 20 часов боевики били из гранатомета и стрелкового оружия по опорным пунктам украинской армии у Счастья.

В штабе подчеркнули, что Вооруженные силы Украины 9 раз огнем из пехотного вооружения заставляли противника соблюдать перемирие.

Напомним, 17 октября незаконные вооруженные формирования 53 раза нарушили перемирие.