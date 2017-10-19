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Отчим Елены Зайцевой, подозреваемой в смертельном ДТП в Харькове, утверждает, что его дочь никогда не нарушала правила дорожного движения. Об этом он заявил местному изданию KHARKIV Today. 

«В нашей семье большое горе. Она два года водит машину, и за это время никаких нарушений у нее не было. Девочка была трезвая, она ехала с подругой. Это моя машина, она пять лет назад была взята в кредит, который мы выплатили. Ребенок сутки не ест. Нам до сих пор не дали пообщаться, ее сразу закрыли в СИЗО», — сообщил Василий Зайцев.

По словам бизнесмена, его дочь – студентка третьего курса ХНУ им. Каразина. О причинах аварии отец может судить только из сообщений в СМИ.

«Ее ударили, понимаете. Машина вдребезги. Ее просто бросило. Ну как Туарег ехал… непонятно, как он ее так ударил», — сказал отец.

Напомним, вчера, 18 октября, в 20:45 в Харькове на улице Сумской автомобиль Lexus RX 350 въехал в группу людей, стоявших на тротуаре. В результате ДТП погибли 5 человек, еще 6 пострадали. 

За рулем Lexus была 20-летняя Елена Зайцева.  Она отказалась давать показания  полиции.

По данным полиции, водитель «Лексуса» 6 раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД.

 
ForUm

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