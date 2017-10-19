Политическая партия «Рух нових сил» и депутаты «Самопомочи» будут продолжать протестную акцию под Верховной Радой. Остальные участники митинга прекращают протест.

Соответствующее совместное заявление со сцены зачитал активист РПР Александр Лемеров, сообщает Украинская правда.

Организаторы акции будут требовать от власти выполнения всех трех своих требований – отмены депутатской неприкосновенности, создания антикоррупционного суда и избирательной реформы. Но протестовать под Радой будут только сторонники Саакашвили.

Остальные организаторы, как РПР, ГПК, Гражданская платформа, ДемАльянс, Альтернатива, Самопомич, движение «Честно» и другие «продолжат протест другими методами».

Вместе с партией Саакашвили в палатках останутся также сторонники депутатов от «Самопомочи» Семена Семенченко и Егора Соболева.

Так, Соболев призвал людей, которые протестуют под парламентом, в 20:15 идти в Администрацию Президента.

«Предлагаю пойти всем в офис Порошенко, чтобы напомнить ему о нашем требовании, - заявил он. – «Если президент будет от нас прятаться, мы пойдем туда, где он живет, где его бизнес».

Отмечается, что Семенченко и Соболев остаются не как представители партии, а как участники общественного движения «Освобождение».

Напомним, 17 октября в Киеве под стенами Верховной Рады началась акция протеста соратников бывшего губернатора Одесской области, а ныне лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили и ряда других оппозиционных политиков.

Организаторы и участники мероприятия требуют от парламента отменить депутатскую неприкосновенность, изменить избирательное законодательство, сделав партийные списки открытыми, а также создать антикоррупционный суд.

Активисты установили на площади Конституции, в Мариинском парке и на улице Грушевского около 60 палаток.