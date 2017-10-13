Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ему не нравится, что Каталония хочет стать независимой от Испании, так как это может подтолкнуть к независимости и другие регионы.
«Если Каталония хочет стать независимой, затем другие люди захотят того же, мне это не нравится», — заявил Юнкер в университете Люксембурга, его выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии. Он добавил, что в связи с этой тенденцией управление ЕС может стать сложнее, сообщает РИА Новости.
Также Юнкер заявил, что обеспокоен ситуацией в Каталонии, но добавил, что «никто ни в кого не стреляет… по крайней мере, пока».
Как известно, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.
У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.
Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.
10 октября депутаты каталонского парламента приняли документ о независимости республики.
Грава правительства региона Карлес Пучдемон анонсировал перед каталонскими депутатами создание независимой республики, однако он тут же объявил, что официальное провозглашение суверенитета откладывается на несколько недель.
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