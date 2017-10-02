В столкновениях с полицией в ходе референдума о независимости в Каталонии пострадали 844 человека. Об этом сообщается в на странице каталонского минздрава в Twitter.

«В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным ВВС, в это число входят и те, кто пострадал незначительно, например, от приступа паники.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. После этого сторонники референдума начали возводить в Барселоне баррикады.