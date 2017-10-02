также в разделеМир
У казино в Лас-Вегасе произошла стрельба, есть жертвы 15
На Мэрилина Мэнсона во время концерта упала декорация 12
90% за: Каталонский лидер заявил об обретении права на независимость 38
Власти Каталонии заявили о 38 пострадавших в стычках 93
Референдум в Каталонии: Полиция разгоняет демонстрантов 68
На референдуме в Каталонии произошли первые стычки 66
ВСУ подтвердили гибель украинцев в авиакатастрофе в Конго 68
В Каталонии настал день голосования на референдуме по независимости 84
Нобелевскую премию увеличили впервые с 2001 года 185
Трамп назначил Тиллерсона куратором санкций против РФ 39
США усилили финансовые санкции против России 116
Шредер занял высокий пост в «Роснефти» 41
ИГИЛ заявило о взятии в плен и убийстве российских солдат 181
Цукерберг ответил на обвинения Трампа в сговоре 61
Умер основатель Playboy Хью Хефнер 59
Назван самый популярный город мира среди туристов 73
Трамп: США готовы к разрушительной войне с КНДР 179
РФ испытала межконтинентальную баллистическую ракету 73

В столкновениях с полицией в ходе референдума о независимости в Каталонии пострадали 844 человека. Об этом сообщается в на странице каталонского минздрава в Twitter.

«В общей сложности 844 людям понадобилась медицинская помощь», — говорится в сообщении.

По данным ВВС, в это число входят и те, кто пострадал незначительно, например, от приступа паники.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. После этого сторонники референдума начали возводить в Барселоне баррикады.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

29
Теги