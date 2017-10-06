Власти испанского автономного сообщества опубликовали результаты референдума за независимость региона, который состоялся 1 октября. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования. При этом, явка на референдум составила 43% избирателей, сообщает 112 Украина.

Согласно данным, 2 млн 44 тыс.38 человек хотят видеть Каталонию независимой из проголосовавших 2 млн 286 тыс. 217 избирателей.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.