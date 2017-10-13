Шевченковский районный суд Киева освободил от уголовной ответственности бывшего руководителя аппарата Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренко, подозреваемого в использовании заведомо поддельного документа – диплома высшего учебного заведения, по истечению строка давности. Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на источник в Киевгорадминистрации.

«Прокурор удовлетворил ходатайство защитника об освобождении Бондаренко от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности», - сообщил источник.

Кроме того, защита Бондаренко подала в суд жалобу на бездеятельность прокурора Киевской местной прокуратуры №10, которая состоит в необращении в суд с ходатайством об освобождении бывшего руководителя КГГА от уголовной ответственности.

3 октября суд отказал в открытии такого производства.

Как сообщал ForUm, в мае журналисты установили, что руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко имеет поддельный диплом бакалавра ЛНУ имени Ивана Франко, на основании которого он получил степень специалиста в КНУ имени Тараса Шевченко.

31 августа в прокуратуре сообщили, что Бондаренко объявлено подозрение по факту использования заведомо поддельного документа.

В тот же день он был уволен.