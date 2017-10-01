В Каталонии в 09:00 по местному времени на фоне столкновений с полицией началось голосование на референдуме о независимости.

Начало голосования был ознаменован столкновениями с национальной гвардией Испании, сообщает Украинская правда со ссылкой на El Pais.





В частности, сообщается о столкновениях с полицией вблизи бывшей правительственной здания Барселоны Concell de Cent. На видео, которое приводит издание, видно, как люди с поднятыми руками окружили небольшой отряд полиции. При этом отдельные граждане пытаются вступить в противостояние с силовиками. Кроме того, в соцсетях размещают фотографии с большим количеством правоохранителей, которые прибыли на участок в Жироне, где должен голосовать лидер Каталонии Карлес Пуджемон.

В Барселоне возле одного из избирательного участка незаконного референдума за независимость Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями. Об этом сообщают очевидцы в Twitter.

Как известно, в воскресенье в Каталонии проходит референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.