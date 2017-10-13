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Александр Сенкевич обжаловал в Центральном районном суде Николаева решение депутатов горсовета о своем отстранении с должности мэра города.

Как сообщает пресс-служба суда, исковое заявление поступило 12 октября.

О дате и времени рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.

Напомним, 5 октября 42 депутата городского совета (фракции «Оппоблока», БПП и «Наш край») проголосовали за отставку Сенкевича.   

В настоящее время обязанности городского головы Николаева исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова, избранная по спискам «Блока Петра Порошенко».
ForUm

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