Александр Сенкевич обжаловал в Центральном районном суде Николаева решение депутатов горсовета о своем отстранении с должности мэра города.
Как сообщает пресс-служба суда, исковое заявление поступило 12 октября.
О дате и времени рассмотрения дела будет сообщено дополнительно.
Напомним, 5 октября 42 депутата городского совета (фракции «Оппоблока», БПП и «Наш край») проголосовали за отставку Сенкевича.
В настоящее время обязанности городского головы Николаева исполняет секретарь горсовета Татьяна Казакова, избранная по спискам «Блока Петра Порошенко».
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