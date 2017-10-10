Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон призвал региональный парламент отложить объявление независимости, чтобы наладить диалог с Мадридом по вопросу о выходе из Испании.

По его словам, в результате прошедшего 1 октября референдума автономия получила мандат от народа, чтобы стать независимым государством, сообщает Би-би-си.

«Миллионы жителей в Каталонии считают единственным вариантом то, чтобы Каталония стала независимым государством», - заявил Пучдемон.

Выступление было запланировано на 18.00 по местному времени, однако в последний момент было отложено на час в связи с необходимостью дополнительных консультаций.

В начале выступления Пучдемон заявил, что «не планирует никаких угроз или оскорблений», а хочет «деэскалации напряженности».

«Мы не преступники, мы не сумасшедшие, мы не путчисты, мы нормальные люди, которые просят иметь возможность проголосовать. У нас нет ничего против Испании и испанцев», - заявил глава правительства, обращаясь к испанским властям.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным. Так, «за» проголосовали 90,18%, «против» - 7,83%, еще 1,98% ничего не написали на бланке голосования.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Украина считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.