Движение воздушного транспорта в 5-километровой зоне вокруг военного склада в Калиновке Винницкой области возобновлено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«По состоянию на 07:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта», - говорится в сообщении.
Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.
Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлевали до 2 и 9 октября.
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