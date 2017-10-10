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Движение воздушного транспорта в 5-километровой зоне вокруг военного склада в Калиновке Винницкой области возобновлено, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«По состоянию на 07:00 10 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада не наблюдается, открыто движение воздушного транспорта», - говорится в сообщении.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлевали до 2 и 9 октября
ForUm

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