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В Евросоюзе настаивают на необходимости создания отдельного Антикоррупционного суда и готовы помогать с отбором судей. Об этом говорится в ответе представительства ЕС в Украине на вопрос Европейской правды о позиции ЕС по антикоррупционному суду после публикации заключения Венецианской комиссии.

В ЕС подчеркнули, что заключение Венецианской комиссии является очень важным в контексте дальнейшей модернизации Украины и «содержит полезное уточнение европейских стандартов создания специализированных антикоррупционных судебных органов».

«Высший специализированный антикоррупционный суд должен быть создан как независимое и отдельное учреждение от существующей структуры судебной власти. И наоборот, внедрение этого суда в существующую структуру судебной власти путем назначения специализированных судей во всех общих местных судах, апелляционных и верховных судах не может быть оправданным или примененным на практике, учитывая действующее законодательство и международные обязательства Украины относительно создания специализированного антикоррупционного суда», - говорится в комментарии.

В ЕС также приветствовали намерение Президента Петра Порошенко создать антикоррупционный суд, который бы соответствовал стандартам Совета Европы.

При этом ЕС выразил готовность предоставить украинским властям поддержку в создании Высшего специализированного антикоррупционного суда, который бы отвечал заключению Венецианской комиссии.

«Независимость, целостность и профессионализм всех судей, которые будут назначаться в антикоррупционный суд, будут иметь решающее значение для восстановления доверия общественности к власти, и ЕС готов содействовать прозрачности процесса отбора судей в случае необходимости», - заявили в ЕС.   

Напомним, Венецианская комиссия предлагает Президенту Петру Порошенко немедленно подать в Верховную Раду Украины собственный законопроект об антикоррупционных судах в Украине, который будет опираться на рекомендации ВК.

 
ForUm

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