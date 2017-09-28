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Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки Винницкой области продлена до 2 октября.

Об этом сообщил заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк.

Так, радиус горизонтальных границ уменьшен с 50 до 12 км.

«Изменения границ запрета по Калиновке: горизонтальные границы радиусом 12 км с центром (49*24'32ПШ 28*29'46 СД) пгт  Калиновка; вертикальные границы – от земной поверхности до высоты 4250 метров (FL140). Период действия запрета с 00.00-28.09.2017 до 23.59 - 01.10.201», - написал замминистра в Facebook.

Напомним, ранее запрет на полеты над Калиновкой в радиусе 50 км был установлен до 02:59 28 сентября. 

 
ForUm

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