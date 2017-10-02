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В Винницкой области границы запрета движения воздушного транспорта в районе, где произошел пожар на военных складах, сузили до радиуса 5 км с центром в Калиновке, однако высоту полетов снова ограничили до вечера 9 октября.

Об этом сообщает Укринформ  со ссылкой на пресс-службу Украэроцентра.

«Радиус запрета составляет 5 км с центром в Калиновке, вертикальные границы – от земной поверхности до 4250 м установлено до 20:59 9 октября 2017», - проинформировали в Украэроцентре.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района. 

Ранее запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продляли до 2 октября.

 
ForUm

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