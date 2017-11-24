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Спасатели обследовали 10-километровую зону вокруг склада боеприпасов возле Калиновки Винницкой области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Закончено обследование территории 10 километровой зоны вокруг военного склада Министерства обороны вблизи Калиновки», – говорится в сообщении.

Также отмечается, что сводным пиротехническим отрядом ГосЧС осуществляется контроль качества очистки территории. К работам привлечены 43 человека и 17 единиц техники.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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