Спасатели обследовали 10-километровую зону вокруг склада боеприпасов возле Калиновки Винницкой области, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
«Закончено обследование территории 10 километровой зоны вокруг военного склада Министерства обороны вблизи Калиновки», – говорится в сообщении.
Также отмечается, что сводным пиротехническим отрядом ГосЧС осуществляется контроль качества очистки территории. К работам привлечены 43 человека и 17 единиц техники.
Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.
Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.
Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы в Калиновке как диверсию.
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