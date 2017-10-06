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Конституционный суд Испании принял 5 октября решение запретить парламенту Каталонии проводить заседание 9 октября, которое планируется посвятить референдуму о независимости. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на суд.

Обращение было получено от социалистической партии страны и принято единогласно.

В документе отмечается, что в случае нарушения решения Конституционного суда виновным грозят «в том числе уголовные дела».

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума, в которых пострадали около 900 человек.

Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. 

Украина также считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии. 

Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил о готовности автономии объявить о своей независимости в течение нескольких дней.  

 
ForUm

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