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Референдум о независимости Каталонии от испанской короны является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Как отметили в Еврокомиссии, голосование прошло в разрез с испанским законодательством и его результаты не могут быть признаны Брюсселем. Кроме того, Каталония как самостоятельное государственное образование не сможет рассчитывать на членство в Евросоюзе, передает 112 Украина.

«Согласно конституции Испании, референдум в Каталонии не является законным. Этот вопрос является внутренним делом Испании», - говорится в заявлении.

В Еврокомиссии также призвали стороны к единству и стабильности, настояв на необходимости не допустить государственного раскола.

«Мы призываем все стороны очень быстро перейти от конфронтации к диалогу. Насилие никогда не может быть инструментом в политике», - заявили в Еврокомиссии.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

По последним данным медиков, во время столкновений пострадали по меньшей мере 844 человека.

В ходе столкновений также пострадали 33 полицейских.

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

 
ForUm

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