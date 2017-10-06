В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.
Так, в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пунктов, Львовской – 44, Волынской – 42, Ривненской – 23, Закарпатской – 18, Тернопольская – 17, Черновицкой – 3.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.
Напомним, накануне, 5 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления.
Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил местным властям создать работу региональных штабов в связи с ухудшением погоды в Украине.
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