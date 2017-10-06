также в разделеОбщество
Помощник нардепа Мосийчука получил условный срок за избиение прокурора 11
Муженко обсудил с Порошенко свою отставку 72
Турчинов о голосовании законопроектов по Донбассу: Советую не мешать 82
Муженко о силовом сценарии на Донбассе: за 10 дней можно потерять 12 тысяч бойцов 139
Полиция: Банда «Торпеда» готовила покушение на Авакова 46
5 октября. Картина дня 47
«Радио-Эра» оштрафовали за нарушение языковых квот 38
Продавщицу злосчастной рыбы во Львове отпустили под домашний арест 34
В Одесский горсовет пришли с обыском 33
ГПУ разрешила применять спецназ при обысках только в крайних случаях 30
На Украину движется ураган: Зубко созвал оперативный штаб ГосЧС 1245
Суд арестовал двух членов банды «Торпеды» 39
Руководство одесской «Укрпочты» задержали на взятке 34
ГПУ вызвала на допрос бывшего сбушника, перешедшего на сторону «ДНР» 69
Суд над Януковичем по делу Майдана отложили до ноября 22
Спасатели предупреждают украинцев о штормовом ветре 102
Организаторов концертов обязали приглашать артистов из РФ через СБУ 48
Рева требует не допустить получения боевиками повышенных пенсий 85

В ночь с 5 на 6 октября в результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 195 населенных пунктов в 7 областях, сообщает пресс-служба ГосЧС Украины.

Так, в Ивано-Франковской области обесточены 48 населенных пунктов, Львовской – 44, Волынской – 42, Ривненской – 23, Закарпатской – 18, Тернопольская – 17, Черновицкой – 3.

К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

Напомним, накануне, 5 октября, Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила об усилении в Украине 5-6 октября скорости ветра до критериев стихийного явления

Вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко поручил местным властям создать работу региональных штабов в связи с ухудшением погоды в Украине. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги