Парламент Каталонии соберется на пленарное заседание 9 октября, чтобы обсудить результаты референдума и решить, будет ли объявлена ​​независимость от Испании.

Такое решение приняли представители фракций, которые представляют правящее большинство в парламенте.

Представители партий «Вместе «за» (JxSí) и «Кандидаты за народное единство» (CUP) также требуют разрешения на выступление председателя Женералитата (правительства) Каталонии Карлеса Пучдемона, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на La Vanguardia.

Во время своего обращения Пучдемон должен официально объявить окончательные итоги референдума и сообщить, как правительство собирается выполнять решение референдума.

Согласно каталонскому закону о референдуме, выступление главы автономии должно запустить процедуру провозглашения независимости и повлечет за собой голосование в парламенте по этому вопросу.

Вместе с тем в парламенте пока официально не утвердили повестку дня предстоящего заседания.

Также пока неизвестно, будет ли выступать Пучдемон, или же на голосование просто вынесут текст об объявлении независимости.

Накануне Пучдемон пообещал, что Каталония провозгласит независимость от Испании в течение ближайших дней.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Во время столкновений пострадали около 900 человек

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании.

Украина также считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.