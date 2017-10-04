Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что независимость этого региона от Испании будет провозглашена в одностороннем порядке в течение ближайших дней, сообщает ВВС.

В своем первом интервью после воскресного референдума он заявил, что правительство Каталонии предпримет соответствующие шаги «к концу этой - началу следующей недели».

На вопрос о том, что каталонские власти собираются делать в случае, если Мадрид возьмет управление провинцией под свой прямой контроль (что позволяется конституцией Испании) или арестует его самого, Пучдемон ответил, что это было бы «ошибкой, которая изменит все».

Он также добавил, что на данный момент между Мадридом и его администрацией нет никаких контактов, и выразил свое несогласие с заявлением Европейской комиссии, которая назвала события в Каталонии внутренним делом Испании.

Ранее король Испании Филипп VI назвал безответственным и опасным поведение властей Каталонии, где 1 октября прошел не признанный ни Мадридом, ни Евросоюзом референдум о независимости, сопровождавшийся столкновениями его участников с силами правопорядка.

По словам короля, безответственное поведение каталонских властей может поставить под угрозу экономическую стабильность Испании.

В телеобращении к народу Филипп VI заявил, что сложившаяся в Испании ситуация чрезвычайно серьезна, и призвал к единству.

Кроме того, он настаивает на том, что референдум был противозаконным, а его проведение свидетельствует о неприемлемом недостатке лояльности со стороны руководителей региона.

Во вторник профсоюзы объявили о проведении в Каталонии всеобщей забастовки. Протестующие блокировали основные дороги в Каталонии, что привело к транспортным заторам на многих направлениях.

Крупнейший оптовый продуктовый рынок Барселоны «Меркабарна» опустел во вторник: около 770 работающих на нем компаний прекратили работу.

Профсоюзы сообщили, что прекратил работу также морской порт Барселоны. Практически не работает городское метро.

Аэропорт Барселоны пока функционирует в обычном режиме. Также работают барселонские такси.

Как говорится в заявлении профсоюзов, решение о забастовке было принято в связи с вопиющим нарушением прав и попранием свобод во время проведения референдума в минувшее воскресенье.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 1 октября, в Каталонии прошел референдум о независимости, который правительство Испании считает незаконным.

У избирательных участков произошли стычки правоохранителей и сторонников референдума. В частности, в Барселоне возле одного из избирательных участков незаконного референдума о независимости Каталонии полицейские начали стрелять резиновыми пулями.

Во время столкновений пострадали около 900 человек

Испанское правительство отказалось признать референдум в Каталонии. Ряд европейских лидеров призвали остановить насилие на каталонских улицах и вернуться к диалогу.

Еврокомиссия заявила, что референдум является незаконным, а сложившаяся ситуация является внутренним делом Испании.

Украина также считает нелегитимным референдум о независимости Каталонии.