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Турецкие археологи сообщили, что предположительно нашли место захоронения Николая Чудотворца.  Мощи, которые находятся в итальянском Бари, принадлежат другому человеку, говорят турецкие эксперты, сообщает ВВС.

Сообщается, что неповрежденная гробница нашлась в подземных помещениях церкви Святого Николая в районе турецкого Демре, в юго-западной провинции Анталья.

Небольшой город Демре был построен на руинах древнего ликийского города Мира (Миры), где Святой Николай предположительно жил в четвертом веке.

Церковь Святого Николая в Демре – его главная туристическая достопримечательность и популярное место паломничества христиан. Археологические работы идут там уже 20 лет.

«Храм в подземелье церкви дошел до наших дней в хорошем состоянии, - рассказал заведующий в Анталье геодезией и памятниками Джемыл Карабайрам. - Думаем, что вреда ему не нанесено. Но туда сложно зайти, так как на входе положена мозаика. Сначала ее нужно исследовать кусочек за кусочком, и только потом осматривать захоронение».

При исследовании гробницы ученые используют компьютерную томографию и гео-радар. Работы близятся к завершению.

Карабайрам также сообщил, сославшись на экспертов, что при изучении старинных бумаг нашлись свидетельства тому, что мощи в Бари принадлежали другому священнику.

Николай из Патары (Святой Николай) был епископом в Мирах. После его смерти в 343 году на месте его могилы построили базилику, а в начале девятого века – церковь.

Николай Чудотворец почитается христианами за свое смирение и щедрость, особенно к детям.
ForUm

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