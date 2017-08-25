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По факту взрыва у памятника героям АТО в Киеве возбуждено начато производство, следователи квалифицируют произошедшее как хулиганство, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

«В Святошинское управление полиции поступил вызов о взрыве, который произошел неподалеку от памятника воинам АТО на пересечении проспекта Леся Курбаса и ул. Королева около 22:00. В результате происшествия никто не пострадал», – говорится в сообщении.

В полиции отметили, что правоохранители провели осмотр места происшествия и изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертизу для установления предмета приведшего к взрыву. Полицейские устанавливают личность, которая причастна к правонарушению, а также свидетелей и очевидцев события, просматривают записи с видеокамер.

Следователем отделом Святошинская управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, по данным главка, вчера утром неизвестный облили памятник белой краской. Следственно-оперативная группа изъяла наслоения краски и собрала вещественные доказательства, направлены на экспертизу, опросила свидетелей и очевидцев.

По данному факту открыто Уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие, полиция разыскивает лиц, причастных к правонарушениям.
ForUm

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