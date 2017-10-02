Правоохранители задержали преступную группу, которая причастна к 9 преступлениям, совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министра внутренних дел Арсен Аваков.



«Они ехали взрывать венгерский памятник на границе с Украиной – исполнять очередной заказ. Задание нужно было сделать срочно – в последнее время украино-венгерские отношения натянулись. Теракт против венгерского памятника на Верецком перевале в Закарпатской области должен был подлить масла в огонь», – отметил он.

По словам министра, специалисты уголовного розыска Нацполиции задержали преступников возле границы. «Изъято при задержании – гранаты РГД-5, специально подготовленное взрывное устройство с присоединенным газовым баллоном для детонации и гранаты РГД-5», – сообщил Аваков.

«Преступная группа из нескольких человек, жителей Черкасской области разрабатывалась специальной группой уголовного розыска под непосредственным руководством Князева и Аброськина. Доказано рядом неопровержимых фактов участие этой группы в 9 преступлениях совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов», – подчеркнул он.

По информации главы МВД, фиксация на месте преступлений, образцы и анализы ДНК, признательные показания, данные после задержания, свидетельствуют – задержана преступная группа, совершившая преступления:

1. В городе Черновцы, где в ночь на 19.11.2016 была осквернена Центральная еврейская синагога, на главный фасад которой была нанесена антисемитская надпись.

2. В городе Умань, где 21.12.2016 злоумышленники проникли на могилу рабби Нахмана и бросили голову свиньи с вырезанной свастикой.

3. В городе Киеве, где 8.06.2017 злоумышленники бросили гранату в посольство США.

4. В городе Львов, где 30.06.2017 злоумышленники попытались поджечь синагогу.

5. В городе Луцк, где 10.07.2017 злоумышленники кинули взрывное устройство в консульство Польши.

6. В Киеве, где 24.08.2017 в День Независимости была брошена граната на улице Грушевского и были ранены родные героя Украины Валерия Чибинеева.

7. В Киеве, на ул. Курбаса где в тот же день гранатами был подорван памятник участникам боевых действий.

8. В городе Умань, где 21.09.2017 была брошена граната, от которой пострадали граждане государства Израиль.

9. Группа была задержана при исполнении теракта по подрыву памятника венграм на Верецком перевале в Закарпатской области.

Аваков также сообщил, что исполнители приведенных преступлений, входящие в так называемую ОПГ «Торпеды», давно находятся в зоне внимания правоохранителей и обвинялись по ряду других преступлений. «Задержанные исполнители и их руководитель - входят в группу влияния в прошлом народных депутатов от Партии Регионов от Черкасской области – Владимира Олейника и Сергея Тулуба. Следствием задокументирована цепочка контактов преступников с указанными персонами, ныне пребывающими в Российской Федерации, а также с рядом руководителей партии «Оппозиционный блок», находящихся в Украине. Следственные действия продолжаются», – заявил министр.

«Следователям и сотрудникам спецслужб, подключившимся к расследованию – есть еще значительное поле работы. Подстрекателей, террористов и провокаторов межнациональной розни и международных конфликтов будем пресекать жестко. Благодарю специальную группу Национальной полиции за работу», – подытожил он.