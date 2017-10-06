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Президент Петр Порошенко будет принимать решение о дальнейшей судьбе начальника Генштаба Виктора Муженко  после предварительных выводов комиссии Минобороны по взрывам на складах в Калиновке.

Об этом сказал журналистам сам Муженко, передает Украинская правда.

Он сообщил, что обсуждал этот вопрос с Президентом и тот отметил, что будет определяться после предварительных выводов комиссии, которые должны быть обнародованы 25 октября.

После многочисленных вопросов журналистов о том, почему его критикует преимущественно «Народный фронт» и не является ли это попытками поставить своего человека, Муженко сказал, что по его ощущениям, возможно, такое желание есть.

При этом он отметил, что не имеет никаких претензий к комитету ВР, который принял решение рекомендовать уволить Муженко с должности.

Комиссию возглавляет главный инспектор Минобороны генерал Руслан Хомчак, который в 2014 году был руководителем сектора «Б» и выводил колонну с Иловайска.

При этом Муженко сообщил, что в мае он был в Калиновке, после чего было принято решение заменить руководство части. Начальника базы понизили в должности.

Говоря о содержании складов, он отметил, что около 50% боеприпасов до сих пор хранятся на открытых площадках, так не хватает места. Другая половина боеприпасов, в том числе для установок «Смерч» и «Ураган», хранятся в закрытых комплексах.

По словам начальника Генштаба, на безопасность складов было выделено 199 млн гривен, из которых часть еще не освоена.

Муженко также добавил, что у России есть все данные о складах с боеприпасами в Украине еще с советских времен.

Напомним, народный депутат из фракции «Народный фронт» и член коллегии МВД Антон Геращенко и секретарь СНБО Александр Турчинов заявили, что ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Муженко заявил, что обвинить его или его подчиненных не получится.

 
ForUm

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