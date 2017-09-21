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Сегодня, 21 сентября, около шести утра в Умани в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета, в результате которого пострадал подросток, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

При выезде на место происшествия полицейскими установлено, что от взрыва неизвестного предмета повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля. Мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти. Подростку оказана медицинская помощь на месте.

В Умань по приказу председателя Национальной полиции Украины выехали первый заместитель главы НПУ Вячеслав Аброськин и заместитель главы ведомства Александр Фацевич.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и взрывотехники. Обстоятельства взрыва и причастны к взрыву личности устанавливаются. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, в Умани культовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги проходят 20-22 сентября. Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских. 
ForUm

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