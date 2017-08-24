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В результате взрыва на улице Грушевского в центре Киева пострадали два человека, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«В 14:06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения», - говорится в сообщении.

На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших уточняется.

Сегодня в центре Киева проходят праздничные мероприятия по случаю Дня Независимости.
ForUm

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