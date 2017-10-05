Вчера, 4 октября, избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум членам банды «Торпеды», которых обвиняют совершении преступлений, направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.

«Вчера, 4 октября 2017 года, суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум первым «бомбистаи», которые на протяжении длительного времени своими преступными действиями пытались дестабилизировать ситуацию в нашем государстве», – отметил он.

Напомним, правоохранители задержали преступную группу (ОПГ «Торпеды»), которая причастна к 9 преступлениям, совершенных в 2016-2017 годах и направленных на разжигание ксенофобии, религиозной нетерпимости и международных конфликтов.