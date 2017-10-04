Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин заявляет, что на военном арсенале вблизи Калиновки Винницкой области два мощных взрыва произошли внутри складов. Об этом он сказал на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

По его словам, эксперты рассматривают две версии взрывов складов с боеприпасами вблизи Калиновки, но он не имеет права их обнародовать. Рувин надеется, что их обнародует следствие в ближайшее время. Однако он отметил, что на складах было несколько очагов взрывов, а мощных взрывов было два. «Мы понимаем, что взрывы произошли внутри складов, и их было не один», - заявил Рувин.

«Их было два мощных. Один - это открытое хранилище, где лежали «Тюльпаны»... И второй - это бункер с «Ураганом», - добавил он, сообщает УНИАН.

При этом Рувин отметил, что ничто не могло извне вызвать взрыв в бункере. «Он полностью закрыт, бетонный, там была ракетная база, и эти хранилища, с бетонными дверями, шириной метр. Туда попасть с внешней стороны ничего не могло», - отметил эксперт.

Комментируя вероятность применения беспилотников или других летательных аппаратов, он сказал, что изучаются все варианты. Рувин не назвал количества взорвавшихся боеприпасов, а посоветовал обратиться в Министерство обороны Украины или к следователям.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации, а 3 октября взрывы полностью прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района.

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлили до вечера 9 октября.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировалавзрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.