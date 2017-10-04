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Вчера, 3 октября, в Волчанске Харьковской области неизвестные осуществили выстрел из гранатомета по автомобилю, сообщает отдел коммуникации областной полиции..

«3 октября в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от женщины, около 00:25 она услышала звук, похожий на выстрел. В ходе проверки информации было установлено, что в городе Волчанск на обочине в направлении движения из села Волчанские Хутора к центру города обнаружен поврежденный термическим воздействием огня автомобиль Toyota FJ Cruiser», – говорится в сообщении.

По данным главка, досудебным расследованием установлено, что 35-летний водитель двигался по улице в город Волчанск. У перекрестка услышал взрыв, которым повредило заднюю часть автомобиля, после чего остановил автомобиль и покинул место происшествия. На обочине эксперты обнаружили фрагменты пускового устройства гранатомета.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Принимаются меры по установлению и задержанию лиц, причастных к совершению вышеуказанного уголовного преступления.
ForUm

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