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По состоянию на 8:30 3 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада боеприпасов возле Калиновки Винницкой области не наблюдается, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что пиротехниками ГосЧС продолжается выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ отработана 341 заявка.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,3 тыс. га территории из 30,4 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала 720 взрывоопасных предметов.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района. 

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлили до вечера 9 октября.
ForUm

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