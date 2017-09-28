Все эвакуированные из-за взрывов на военных складах в Калиновке вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района, сообщает пресс-служба Винницой областной государственной администрации.

Отмечается, что в настоящее время в Винницкой центральной районной больнице остаются 48 человек, в т.ч. 14 детей и 7 жителей Калиновского района и в КП «Казатинская ЦРБ» 8 человек.

По данным ОГА, с прибытием населения началось восстановление энeргo-, газоснабжения и связи.

В результате проведенных работ все населенные пункты подключены к энергоснабжению, проводятся мероприятия по приведению работы электрических сетей к нормальной схеме.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

28 сентября очистка от взрывоопасных предметов населенных пунктов вблизи военного склада завершена.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.