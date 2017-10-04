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Трехсторонняя контактная группа во время сегодняшней встречи в Минске  поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября КПВВ «Золотое». Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в этой группе, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарья Олифер. 

«Трехсторонняя контактная группа однозначно поддержала инициативу главы СММ ОБСЕ Эртурула Апакана об открытии 20 октября 2017 года КПВВ «Золотое» - соответствующее решение лидеров стран «нормандской четверки» было принято еще год назад, однако ОРЛО продолжают блокировать этот вопрос», – отметила она.

Как ранее сообщал ForUm, 31 марта в Луганской области был открыт контрольный пункт въезда-выезда «Золотое». Однако из-за обстрелов он был закрыт в тот же день.
ForUm

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