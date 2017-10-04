По состоянию на утро 4 октября открытых очагов горения и взрывов боеприпасов на территории склада в Калиновке не наблюдается, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Пиротехники продолжают выполнение заявок от населения по выявлению подозрительных предметов. Всего с начала выполнения работ получено 358 заявок, из них выполнены – 358.

Обследовано на наличие взрывоопасных предметов 18,876 тыс. га. Проводится очистка от взрывоопасных предметов местности за пределами населенных пунктов в 10-километровой зоне вокруг арсенала.

В ходе проведения работ по гуманитарному разминированию обнаружено, изъято и передано представителям 48 арсенала – 998 взрывоопасных предметов.

Как сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. До 2 октября на территории склада наблюдались единичные детонации, а 3 октября взрывы полностью прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

28 сентября все эвакуированные вернулись в свои дома, кроме больных, эвакуированных из ЦРБ Калиновского района.

Запрет на использование воздушного пространства над складами боеприпасов возле Калиновки продлили до вечера 9 октября.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы как диверсию.

Однако заместитель генерального прокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что прокуратура не обнаружила признаков диверсионных групп и использования беспилотных летательных аппаратов в районе арсенала.