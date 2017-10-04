Сотрудники Службы безопасности Украины задержали группу молодых людей, которые запустили квадрокоптер в непосредственной близости от территории воинской части в Херсоне. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

«3 октября 2017 года около 21:00, несмотря на многочисленные предупреждения в средствах массовой информации по проведению в воинских частях ВСУ усиленных охранных мероприятий, четыре жители Херсона провели запуск квадрокоптера и направили его на территорию части, выполняющей важные задачи по защите наших южных рубежей», - говорится в сообщении.

Попытки молодых людей сразу же были прекращены СБУ совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины, беспилотник изъят на территории военного объекта. Продолжаются неотложные следственные действия. Задержанные дают объяснения правоохранителям относительно истинных мотивов и цели использования ими квадрокоптера рядом с воинской частью.