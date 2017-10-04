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Администрация Президента не советуется с Министерством по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц относительно законопроекта о деоккупации Донбасса. Об этом заявил замминистра Георгий Тука в эфире 5 канала.

«Законопроект, который должен быть представлен в Верховной Раде, разрабатывается Администрацией Президента, в частности Советом национальной безопасности и обороны. Это другая ветвь власти», - сказал он.

На вопрос, советуется ли АПУ с МинАТО в подготовке соответствующего проекта закона, Тука ответил: «Нет, с нами не советуются. Я был привлечен в качестве консультанта только при разработке первого варианта. Тогда состоялось закрытое

совещание в СНБО, нам раздали первые экземпляры законопроекта с грифами «съесть, но врагу не отдавать», мы их изучили, дали свои замечания, разошлись и дня через четыре подобный документ вышел к некоторым депутатам Верховной Рады, но уже не как законопроект, а концепция. Это существенная разница», - заявил Тука.

Напомним, первый вице-спикер Ирин Геращенко заявил, что Президент Петр Порошенко внесет в Раду законопроект о реинтеграции Донбасса в среду, 4 октября.
ForUm

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