Пожар в одесском оздоровительном комплексе «Виктория», в результате которого погибли трое детей, мог произойти из-за оставленного без присмотра включенного кипятильника. Об этом сегодня на брифинге заявил прокурор Одесской области Олег Жученко.

Он отметил, что для окончательных выводов необходимо завершение всех назначенных экспертиз. «Вместе с тем, подтверждаю, что следственными органами установлено наличие остатков кипятильника именно в том месте, где и был эпицентр пожара. Кроме того, согласно показаниям свидетелей, проживающая в данном помещении руководитель ансамбля сказала, что она забыла кипятильник и побежала...», - сказал Жученко.

Он отметил, что в настоящее время специалисты просчитывают по секундам, сколько времени прошло с момента возгорания до момента вызова сотрудников ГосЧС. Подсчеты проводятся с учетом телефонных соединений, переписки детей с родителями, когда несовершеннолетние просили, чтобы их забрали домой.

«Момент тушения пожара самостоятельно, без привлечения спасателей, телефонный вызов и прибытие. Кстати, прибытие было через 4 минуты. То есть, ответы на все вопросы даст соответствующая экспертиза. Но имеющаяся информация дает основание представлять, что именно могло стать причиной возгорания», - подчеркнул Жученко.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря. 28 сентября Одесский апелляционный суд отпустил Наталью Янчик на поруки.

В связи с пожаром также три одесских чиновника отстранены от занимаемых должностей.