В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования «Восток», в результате неосторожного обращения с оружием, было смертельно ранено гражданское лицо, сообщает пресс-служба оперативного командования.

По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.

Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.