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В Запорожской области во время проведения учений с участием одной из бригад оперативного командования «Восток», в результате неосторожного обращения с оружием, было смертельно ранено гражданское лицо, сообщает пресс-служба оперативного командования.

По данному факту военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, начато служебное расследование.

Виновные лица будут привлечены к уголовной и административной ответственности.
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