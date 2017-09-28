Президент Украины Петр Порошенко и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора согласовали позиции по развертыванию миротворческой операции ООН на Донбассе, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Порошенко также поздравил Меркель с победой ее политической силы на парламентских выборах, которые состоялись в Германии 24 сентября. «От этой победы зависит стабильность всей Европы», - отметил Президент. Порошенко пожелал Ангеле Меркель успешного завершения коалиционных переговоров.

Собеседники также обменялись мнениями по развитию ситуации на Донбассе и состоянию имплементации Минских договоренностей.

В частности, были скоординировано подходы к реализации инициативы по развертыванию миротворческой операции ООН на территории оккупированной части Донбасса и неконтролируемой участка российско-украинской границы.

Порошенко отметил необходимость немедленных шагов для недопущения выполнения так называемого «приговора» против одного из лидеров крымских татар - Илми Умерова, а также консолидации международной поддержки для ускорения решения вопроса освобождения всех украинских заложников из российского плена.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».