Ленинский райсуд Харькова перенес судебное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы из-за ее госпитализации. Следующее заседание состоится 6 ноября.

Об этом 28 сентября в зале суда заявил судья В.Викторов, сообщает Укринформ.

«Поступило сообщение, что подсудимая госпитализирована из зала суда с высоким давлением и подозрением на гипертонический криз. Кроме того, адвокаты Штепы, Александр Тананакин и Александр Шадрин сегодня задействованы в других судебных процессах и прислали заявления с просьбой провести заседание без них. Мы посоветовались и посчитали невозможным проводить заседание суда без обвиняемой и ее защитников. Следующее заседание состоится 6 ноября», - уточнил Викторов.

В сегодняшнем заседании планировалось допросить свидетелей защиты (их осталось до 40 человек).

Напомним, 20 сентября в Харькове суд изменил Штепе меру пресечения на домашний арест.

Однако через несколько дней Штепу снова взяли под стражу из-за поломки электронного браслета.

Она была задержана 11 июля 2014 года.

На суде Штепа поясняла, что призывала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, что в плену у террористов ее били, а интервью для российских изданий даны «под дулом автомата».