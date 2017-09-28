Одесская местная прокуратура №3 осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту использования поддельного документа (ч. 4 ст. 358 УК Украины). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В ходе досудебного расследования прокуратура совместно с полицией сообщили о подозрении в совершении преступления лицу, которое в настоящее время занимает должность руководителя райсовета Одесской области.

Установлено, что до этого указанный гражданин, желая занять должность первого заместителя председателя Раздельнянской райгосадминистрации, предоставил поддельные документы о получении высшего образования в Российской Федерации.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет Приморский отдел полиции Одессы.