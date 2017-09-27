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В Калиновке Винницкой области продолжается ликвидация последствий пожара с последующей детонацией боеприпасов на военном арсенале, который вспыхнул около 22:00 26 сентября.

Военные склады в Калиновке Винницкой области могли атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата, считает внештатный советник Президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.

Военная прокуратура Центрального региона Украины квалифицировала происшествие как диверсию.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне эвакуированы 29 666 человек

Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда о содержании под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича.

Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн дивидендов «Газтранзита». 

Официальная газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала новую редакцию закона «Об образовании».

Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину депутата Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристину Морваи. 

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.
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