В Калиновке Винницкой области продолжается ликвидация последствий пожара с последующей детонацией боеприпасов на военном арсенале, который вспыхнул около 22:00 26 сентября.
Военные склады в Калиновке Винницкой области могли атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата, считает внештатный советник Президента Украины, помощник министра обороны Юрий Бирюков.
Военная прокуратура Центрального региона Украины квалифицировала происшествие как диверсию.
Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне эвакуированы 29 666 человек.
Апелляционный суд Киева отменил постановление Печерского районного суда о содержании под стражей экс-министра юстиции Александра Лавриновича.
Хозяйственный суд города Киева подтвердил законность взыскания с «Газпрома» 79,8 млн грн дивидендов «Газтранзита».
Официальная газета Верховной Рады «Голос Украины» опубликовала новую редакцию закона «Об образовании».
Сотрудники Госпогранслужбы не пропустили в Украину депутата Европарламента от венгерской радикальной партии «Йоббик» Кристину Морваи.
Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд приговорил одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова к двум годам колонии-поселения.
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