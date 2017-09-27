70% территории арсенала в Калиновке Винницкой области не повреждены пожаром и взрывами. Об этом заявил начальник вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Вчера, в 22.00 на арсенале возник пожар. По словам охранников, произошел взрыв, в результате чего начался пожар», – отметил он.

Шевцов заявил, что информация о перегруженности арсенала не соответствует действительности. Также он сообщил, что представителями оперативного штаба был проведен облет над воинской частью. «70% территории арсенала не повреждены пожаром и взрывами», - сообщил генерал-майор.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по состоянию на 11:00 одиночные взрывы продолжаются. Угрозы местному населению они не несут. Военнослужащие части, которые не были задействованы в локализации пожара, уже возвращаются в часть. По сравнению с ночной порой интенсивность взрывов значительно уменьшилась. Если ночью это было около 60 взрывов в минуту, то сейчас это примерно 2-3 взрыва за это же время.

По данным ведомства, продолжаются мероприятия, направленные на локализацию пожара. К работам привлечен личный состав противопожарных подразделений Министерства обороны Украины, Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций. Непосредственно в эпицентре пожара работают исключительно военнослужащие Вооруженных сил Украины. Из техники привлечены 4 пожарных танка. В резерве находится дополнительная техника, которая в случае необходимости будет задействована в тушении пожара.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.