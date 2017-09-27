Столичные правоохранители получили 4 обращения относительно звуков взрывов в Киеве, на каждый адрес выезжали с проверкой, однако взрывы не подтвердились.

Об этом «Украинской правде» сообщила пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик.

«Было 4 обращения. В Дарницком, Соломенском и Святошинском районах. На каждый адрес выезжали. Все осмотрели, проверили. Взрывы не подтвердились. Может, это слышались взрывы в Калиновке», - рассказала Блыщик.

Госслужба по чрезвычайным ситуациям Киева обращений по взрывам от киевлян не получала.

«Обращений к нам о взрывах или о том, что что-то горит, не было. Но взрывы были. Я сама слышала на Лесном массиве. Я сразу обратилась к нашим подразделениям, но там сообщили, что обращений с адресами нет. Возможно, это доносились взрывы из Калиновки. Там по прямой 170 км. Я, к сожалению, не знаю, есть ли такие снаряды, которые можно так далеко слышать», - сказала пресс-секретарь ГосЧС Киева Светлана Водолага.

В то же время начальник отдела связей со СМИ Министерства обороны Александр Мотузяник заверил «Украинскую правду», что услышать Калиновку в Киеве невозможно.

«Это невозможно, чтобы то, что сейчас происходит в Калиновке, чтобы в Киев дошли звуки. Там что-то 300 км. Нельзя это услышать в Киеве. В самом Киеве и области у нас никаких чрезвычайных ситуаций не зафиксировано. То, что люди слышали какие-то взрывы, то, скорее всего, это были салют», - сказал Мотузяник.

Руководитель Северного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Роман Герасименко сообщил, что никаких учений на территории Киевской области ночью не было.

«Никаких учений и стрельб ночью 27 сентября на Киевщине не было. Если были звуки похожие на взрывы, то это могли быть салюты», - Герасименко.

Напомним, минувшей ночью жители некоторых районов Киева и некоторых близлежащих населенных пунктов сообщали, что слышат звуки, похожие на взрывы.