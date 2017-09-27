В связи с чрезвычайной ситуацией на объекте Министерства обороны в Калиновке Винницкой области введен запрет на движение автотранспорта на участках государственной автомобильной дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский км 284 + 198 - км 298 +966 (Калиновка - Винница) и Обход г. Калиновка, сообщает пресс-служба «Укравтодора».

Перекрытие движения автотранспорта осуществляется силами Национальной полиции и Национальной гвардии.

Движение автотранспорта сообщением Винница - Киев осуществляется по следующим маршрутам:

- со стороны столицы: Киев - Бердичев - автомобильная дорога Р-31 Бердичев - Хмельник - Литин - (М-12), разъезд в направлении г. Хмельницкий и г. Винница.

- со стороны г. Винница: автомобильные дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Р-17 Белая Церковь - Тетиев - Липовец - Гуменное - (М-12) - О-02-17- 05 гр. Житомирской области - Погребище - Ильинцы - Т-02-03 Турбов - Погребище - Сквира - Белая Церковь - Киев;

- со стороны г. Винница: автомобильные дороги М-12 Стрый - Тернополь - Кропивницкий - Знаменка - Р-31 Бердичев - Хмельник - Литин - (М-12) - Бердичев - Киев.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.