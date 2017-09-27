Каково это чувствовать постоянный груз в теле, который приходится повсюду «таскать» за собой? Каково это на протяжении долгих лет подстраиваться под изъяны своего тела?



Об этом, но уже в прошедшем времени, может на личном примере рассказать Татьяна, пациентка Клиники Спиженко. До обращения к нам более чем десять лет женщина жила с огромным животом, причиной которого оказалось новообразование женской половой системы, достигшее гигантских размеров.



Как показало обследование, на момент обращения Татьяны за медицинской помощью в Клинику Спиженко новообразование придатков матки представляло прямую угрозу ее жизни. Если ранее Татьяна справлялась с обычными бытовыми делами, несмотря на свой огромный живот, то теперь женщине было затруднительно даже наклониться, чтобы завязать шнурки, а ее внутренние органы уже начали страдать от недостатков кровоснабжения.

Фото слева - из личного архива пациентки Татьяны, до лечения опухоли придатков матки в Клинике Спиженко

Фото справа - Татьяна в холле Клиники Спиженко спустя месяц после лечения

После осмотра у Лины Гирагосовой, онкогинеколога высшей категории Клиники Спиженко, пациентку срочно направили на тщательную диагностику, после чего было принято решение о неотложном оперативном вмешательстве - удалении новообразования.



На момент обращения живот Татьяны превышал среднестатистические размеры живота женщины при доношенной беременности. Причина, по которой Татьяна ранее отказывалась от хирургического лечения, состояла, как в непосредственной боязни оперативного вмешательства (негативный опыт которого был у нее ранее), так и в том, что консультировавшие ее врачи других онкоцентров не вызвали доверия, в первую очередь из-за непредоставления ограниченной информации о возможностях для лечения, шансах на успех и рисках.



И все же Татьяна решилась пройти лечение, доверив свое здоровье рукам опытной команды специалистов Клиники Спиженко - получив исчерпывающую информацию, взвесив все “за” и “против”, Татьяна совместно с ее родственниками приняла решение, в корне изменившее ее жизнь.



Опасность хирургического удаления новообразования столь значительного размера состояла в том, что на протяжении длительного времени внутренние органы женщины сдавливались по мере роста новообразования, перестраивалась также работа кровеносной системы, которой нужно было снабжать огромное количество новых тканей. В таких случаях особенную важность играют как и квалифицированные слаженные действия бригады врачей-хирургов, так и постреанимационный период в отделении АРИТ, обеспечивающий нормализацию работы организма после операции, в тот момент который учится жить по-новому.



От даты операции в Клинике Спиженко до полной выписки пациентки из медицинского центра прошло 7 дней. Операция прошла успешно, киста придатков матки гигантских размеров была полностью удалена и образец ткани отправлен на гистологическое исследования. К счастью, выяснилось, что новообразование, с которым женщина прожила значительную часть своей жизни, имело доброкачественную природу.



Вес новообразования придатков матки пациентки был просто внушительным - 31 кг. Это составило почти третью часть собственного веса женщины: до операции Татьяна весила 85 кг, а после лечения - 54 кг.



По результатам гистологического исследования была выявлена точная причина огромного живота Татьяны - ею оказалась “эндометриоидная киста левого яичника”.



На контрольный осмотр в Клинику Спиженко после выписки женщина приехала совсем в другом, приподнятом настроении. Изменилась и ее фигура - гигантское новообразование, доставлявшее ранее столько неудобств, больше не мучает ее.



Сегодня Татьяна благодарна врачам Клиники Спиженко и наслаждается полноценной здоровой жизнью, в которой нет больше месту онкологии и связанными с этим страхами.



Случай, описанный в данной статье, не единичный. Женщины могут годами жить с доброкачественными новообразованиями женских органов, не прибегая к решительным действиям. Однако важно помнить - не стоит откладывать борьбу с заболеванием, потому что лечить маленькую опухоль легче и менее травматично, чем огромное новообразование с высоким риском для здоровья пациента.



А некоторых опухолей и вовсе можно избежать? Хотите знать как? Обратитесь в Клинику Спиженко!

Гирагосова Лина Николаевна, врач онколог-гинеколог высшей квалификационной категории МЦ “Клиника Спиженко”. Более 17 лет стажа работы в сфере государственной и приватной медицины. Владеет всеми методами диагностики и лечения больных с раком шейки матки, эндометрия, яичников, вульвы.