Кабинет Министров выделяет 100 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на ликвидацию последствий пожара, произошедшего накануне на военном складе вблизи Калиновки Винницкой области.

Соответствующее решение принято на заседании правительства, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Ситуация в Калиновке находится на личном контроле премьер-министра Украины Владимир Гройсман.

Комментируя решение, он сказал, что опыт преодоления последствий пожара есть. «И мы выделяем сегодня 100 млн грн на ликвидацию последствий, а дальше будем смотреть по потребностям», - сказал глава правительства.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют 47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины сообщила, что интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.