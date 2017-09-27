Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в среду, 27 сентября, вынес приговор по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова. Умерову назначено наказание в виде двух лет колонии-поселения.

Как сообщает Крым.Реалии, оглашение приговора в суде началось раньше, без присутствия адвоката Ильми Умерова Марка Фейгина и защитника Александра Подрабинека.

Перед судебным заседанием адвокат Ильми Умерова выражал надежду на то, что обнародованный 25 сентября доклад Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации в аннексированном Крыму может повлиять на смягчение приговора его подзащитному.

Как сообщал ForUm, ФСБ России задержала Умерова в Бахчисарае 12 мая. Так называемый «прокурор Республики Крым» Наталья Поклонская сообщила, что в отношении Умерова возбуждено уголовное дело как «члена экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа».

11 августа суд постановил отправить Умерова на принудительную психиатрическую экспертизу. 18 августа сотрудники ФСБ РФ вывезли его из больницы в психдиспансер для проведения психиатрической экспертизы.

7 сентября Умерова освободили из психиатрической больницы в Симферополе.