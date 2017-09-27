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Украина поднялась на 81 место в ежегодном Глобальном рейтинге конкурентоспособности стран, составленном специалистами Всемирного экономического форума (WEF) на основе оценки различных показателей развития экономики, включая развитие инфраструктуры, валютного и фондового рынка, работу государственного аппарата, судебной системы, деловую активность, уровень образования, показатели занятости населения и криминогенную обстановку (всего порядка 100 позиций).

Как отмечается в исследовании, Украина поднялась на 4 позиции, а в целом в рейтинге были представлены 137 стран, сообщает УНИАН.

Первое место в рейтинге традиционно занимает Швейцария, которая удерживает лидирующую позицию на протяжении последних нескольких лет, второе место заняли США, третье - Сингапур, последнее 137 место - Йемен.

Напомним, в прошлом году Украина опустилась на 85 место в Глобальном рейтинге конкурентоспособности, потеряв 6 позиций. В 2014 году Украина занимала в Рейтинге 76-е место, в 2015-м - 79-е.
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