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Для обеспечения реализации прав лица, привлекаемого к административной ответственности и имеющее право подать объяснения и замечания по содержанию протокола,

В Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции повторно приглашен народный депутат Украины Евгений Дейдей. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Так, Нацагентство установило, что Дейдей в сентябре 2017, пользуясь депутатскими полномочиями для удовлетворения частного интереса, осуществлял действия в пользу себя при направлении депутатского обращения к генеральному прокурору Украины.

Такие обстоятельства обусловили возникновение противоречия между служебными/представительскими полномочиями народного депутата и его частным интересом, повлиявшего на объективность или беспристрастность совершения действий при выполнении указанных полномочий.

В этом случае есть признаки нарушения требований Закона по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. Также указанное деяние содержит признаки административного правонарушения, связанного с коррупцией, ответственность за которое предусмотрена частью второй статьи 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

В связи с этим Нацагентство в установленном порядке приглашало народного депутата Украины 10 мая этого года для дачи объяснений и замечаний по содержанию протокола об административном правонарушении, однако он не явился.

Дейдея повторно пригласили прибыть в НАПК 16 мая 2018 в течение дня с 09:00 до 18:00.

 
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